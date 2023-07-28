Экс-боец UFC Глейсон Тибау: хочу получить паспорт РФ, мне нравится Россия

Бразильский боец смешанных единоборств Глейсон Тибау заявил о желании получить российский паспорт. Спортсмен признался, что ему нравится Россия, русская кухня и образ жизни местного населения. По словам Тибау, он был в России трижды.
«Хочу получить российский паспорт. Думаю, что это было бы хорошо. Удобно перелетать из России в Бразилию и обратно. Мне нравится Россия. У меня тут много друзей, мне нравится ваш образ жизни. Много хороших людей, хорошая еда.
Я был три раза в России. Первый раз я дрался в большом поединке на турнире RCC в Екатеринбурге, уютный город. Потом я ещё раз был в Екатеринбурге, был там зимой и летом, мне очень нравится. Следующий мой бой пройдёт в Тюмени. Я наслаждаюсь тем, что попал сюда в это время года. Могу чаще гулять на улице», – приводит слова Тибау Metaratings.
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