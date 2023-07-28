Василевский рассказал, кого видит победителем в возможном бою Минеева и Арышева

Российский боец ММА Вячеслав Василевский предположил, как может закончиться гипотетический бой между чемпионом AFC Fight Night в среднем весе Владимиром Минеевым и Дмитрием Арышевым. По мнению Василевского, если Минеев будет готов, то именно он добудет победу.

«Всё зависит от того, будет ли Минеев готовиться, будет ли возможность, как долго он это будет делать. Арышев на ходу, он дерётся часто, дерётся успешно, у него кураж победный. Допустим, что он будет в хорошей форме и, возможно, лучшей форме в этом бою — тут сомнений нет. Но будет ли Володя в форме? Если Володя будет не в форме, то у Арышева есть шансы его победить. Потому что они будут рубиться в стойке.

У Димы есть нокаутирующий удар, он может попасть. Если же Володя будет готовиться и будет на уровне своего второго боя с Магой (Магомедом Исмаиловым), то тогда, в принципе, у Димы мало шансов. Вова не даст по себе попасть, он не будет рубиться вначале, а именно тактически и технически его переиграет. Вова более опытный и в кикбоксинге, и в ММА дрался с матёрыми бойцами. Если он будет готов, то победителем вижу Вову», — приводит слова Василевского Legalbet.