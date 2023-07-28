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Тибау: Порье снова нокаутирует Гэтжи. У него сильнее удар и лучше бокс

Тибау: Порье снова нокаутирует Гэтжи. У него сильнее удар и лучше бокс
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Экс-боец UFC, бывший соперник Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева бразилец Глейсон Тибау дал свой прогноз на поединок Дастина Порье и Джастина Гэтжи, который состоится на турнире UFC 291

«Я думаю, что Порье снова нокаутирует Гэтжи. У Порье превосходный бокс, отличная сила и мощный удар. Джастин хороший боец, он мне нравится, но я думаю, что в этом поединке больше шансов у Дастина. У него сильнее удар и лучше бокс», – сказал Глейсон Тибау в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Бой Порье и Гэтжи состоится в ночь с 29 на 30 июля в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 291. Напомним, Дастин и Джастин уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тот бой завершился победой Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Дастин Порье отвесил пощёчину мужчине во время парада:

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