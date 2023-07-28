Известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков рассказал, с каким соперником хотел подраться в ближайшее время. Он признался, что хотел провести бой с Жаилтоном Алмейдой.

«Мы хотели подраться с Жаилтоном Алмейдой, но ему дали Кёртиса Блэйдса. Не знаю, доводили ли до него в принципе, что я хотел этого боя.

Тая Туивасу мы тоже хотели очень давно. В итоге в UFC решили этот бой добавить в кард в Сиднее.

Прилечу в Австралию 20 августа, за три недели до боя, потому что мне предстоит получить американскую визу там. Моя закончилась. И плюс – да, надо будет акклиматизироваться», – приводит слова Александра Волкова «Матч ТВ».

В настоящий момент Волков готовится к поединку с представителем Австралии Таем Туивасой. Бой пройдёт на турнире UFC 293 в ночь с 9 на 10 сентября в Сиднее (Австралия).