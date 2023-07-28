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Виталий Минаков: есть устная договорённость провести бой в сентябре, но контракта пока нет

Виталий Минаков: есть устная договорённость провести бой в сентябре, но контракта пока нет
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Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков сообщил, что готовится к поединку с иностранным соперником на сентябрьском турнире RCC.

«Пока я не готов анонсировать свой бой, потому что контракт ещё не подписан и не было объявления со стороны организации, но такие переговоры ведутся. Бой планируется через шесть недель в середине сентября на турнире RCC. Пока у нас есть устная договорённость о нём. Соперника я знаю, это иностранный боец. Подготовка к нему уже идёт полным ходом, но пока нет документа, который полностью гарантировал бы моё участие», – приводит слова Минакова MMA.Metaratings.ru.

Последний бой Виталий Минаков провёл в октябре 2021 года на турнире Bellator 269 в Москве, потерпев поражение от Саида Совмы.

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