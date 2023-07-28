Итоги взвешивания перед UFC 291: Мишель Перейра не показал вес, остальные бойцы уложились

В Солт-Лейк-Сити (США) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC 291. Все бойцы смогли показать нужный вес.
Результаты взвешивания:
Дастин Порье (70,31 кг) – Джастин Гэтжи (70,76 кг);
Ян Блахович (92,99 кг) – Алекс Перейра (93,21 кг);
Стивен Томпсон (77,34 кг) – Мишель Перейра (78,93 кг);
Тони Фергюсон (70,31 кг) – Бобби Грин (70,5 кг);
Майкл Кьеза (77,11 кг) – Кевин Холланд (76,88 кг);
Роман Копылов (83,91 кг) — Клаудио Рибейро (84,14 кг).
Мишель Перейра не смог показать необходимый вес, решение по нему ещё не вынесено.
Напомним, главным поединком вечера станет встреча американских бойцов Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тот бой завершился победой Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.
Турнир UFC 291 пройдёт в ночь с 29 на 30 июля в Солт-Лейк-Сити (США). Поединки предварительного карда начнутся в 1:00 мск, а основного карда — в 5:00.
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