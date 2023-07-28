Кунченко уступил Мусаеву техническим нокаутом в 1-м раунде и объявил о завершении карьеры

Российский полусредневес, экс-боец UFC и PFL, боец клуба «Архангел Михаил» Алексей Кунченко объявил о завершении карьеры после поражения от Шамиля Мусаева в главном бою турнира RCC 14, который прошёл сегодня, 28 июля, в Тюмени. Бой завершился победой Мусаева техническим нокаутом в первом раунде.

«Возраст своё берет, уже не та реакция. Сложновато сконцентрироваться. Я хотел провести полный бой. Это такой вид спорта, один удар может всё решить.

У меня была хорошая карьера, никаких оправданий нет. Я буду всегда с пацанами, помогать им готовиться, передавать определённый опыт. Я буду получать кайф от своих воспитанников. Я ухожу из этого спорта, я не могу конкурировать с молодыми. Если бы мне давали ровных ребят, возрастных — одно дело. Но я выхожу, дерусь, получаю удовольствие.

Это первый нокаут за всю мою историю ММА», — сказал Кунченко в видео, опубликованном пресс-службой RCC.