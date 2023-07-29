Роман Копылов высказался о бое Дастин Порье — Джастин Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов поделился ожиданиями от главного поединка турнира UFC 291, в котором встретятся американские бойцы Дастин Порье и Джастин Гэтжи.

«Мне кажется, что реванш всегда сложнее для того, кто первый бой выигрывает. Мне кажется, что и в этот раз будет очень опасная рубка. Это два ударника, сильно бьющих, поэтому любой удар может решить исход боя, а их шансы я оценю как 50 на 50. Продлится ли бой все пять раундов? Конечно, я думаю, всё закончится раньше», – приводит слова Копылова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, турнир UFC 291 пройдёт в ночь с 29 на 30 июля в Солт-Лейк-Сити (США). Поединки предварительного карда начнутся в 1:00 мск, а основного карда — в 5:00.

Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тот бой завершился победой Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Отметим, что Роман также примет участие в турнире UFC 291, его соперником станет бразилец Клаудио Рибейро.