Копылов — о Фергюсоне: лига относится к нему с уважением и даёт возможность заработать

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов высказался о 39-летнем американском бойце Тони Фергюсоне.

«Тони Фергюсон – как раз пример того, что лига ценит спортсменов, которые показывают красивые и зрелищные бои. Все его поединки всегда проходят с интригой, зрелищно и с кровью. Он очень нестандартный боец сам по себе. Думаю, лига относится к нему с уважением, как к заслуженному ветерану, и даёт возможность зарабатывать деньги, а они ему сегодня, видимо, нужны. Я не знаю, как он готовился, но, надеюсь, ещё сможет себя проявить», – приводит слова Копылова MMA.Metaratings.ru.

39-летний Тони Фергюсон на турнире UFC 291 проведёт поединок с Бобби Грином. Сейчас экс-обладатель временного пояса имеет серию из пяти поражений.

Отметим, что Роман также примет участие в турнире UFC 291, его соперником станет бразилец Клаудио Рибейро.