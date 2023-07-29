Хейни дебютирует в первом полусреднем весе поединком с Прогре

Девин Хейни и Реджис Прогре договорились о бое за титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе, сообщили источники ESPN. Поединок между американцами запланирован в Лас-Вегасе 28 октября.
24-летний Хейни является абсолютным чемпионом мира в лёгком весе. В своём последнем бою 20 мая он отстоял пояса по версиям WBA (Super), WBC, IBF и WBO, победив решением судей украинца Василия Ломаченко.
Предстоящий поединок станет для Хейни первым под эгидой промоутерской компании Matchroom Boxing после окончания контракта с Top Rank. По данным источников ESPN, он намерен сохранить все пояса в лёгком весе и уже после поединка с Прогре решить, в какой категории продолжить выступления. На счету Хейни 30 побед в 30 боях на профессиональном ринге.
34-летний Прогре владеет поясом WBC в первом полусреднем весе, который и будет поставлен на кон в поединке с Хейни. 17 июня он защитил свой титул в бою с пуэрториканцем Данелито Зорильей, одержав победу решением судей. Предстоящий поединок станет самым важным в карьере Прогре. На его счету 30 боёв на профессиональном ринге. Он одержал 29 побед, потерпев одно поражение от Джоша Тейлора в октябре 2019 года.
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