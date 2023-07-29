Тимофей Цзю: в следующем году я стану лицом бокса во всём мире

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю (23-0, 17 КО) заявил, что скоро станет лицом мирового бокса.
«Недавно я был в самолёте и смотрел фильм о Джоне Вике. Он там просто расстреливал всех. Я подумал: «Чувак, это буду я в ближайшие пару лет».
Запомните мои слова: в следующем году я стану лицом бокса по всему миру. Спенс и Канело – это те имена, за которыми я гонюсь.
У нас есть определённые идеи по поводу следующего соперника, но пока ничего не буду говорить. Это может быть Мендоса, а может и любой другой. Увидим.
Раньше я гонялся за поясами, но сейчас меня интересуют большие имена. Я бьюсь ради уважения. Титулы для меня ничего не значат. Они – просто маленький приз, который можно носить на талии», — приводит слова Цзю FOX Sports.
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