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Тимофей Цзю: в следующем году я стану лицом бокса во всём мире

Тимофей Цзю: в следующем году я стану лицом бокса во всём мире
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Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю (23-0, 17 КО) заявил, что скоро станет лицом мирового бокса.

«Недавно я был в самолёте и смотрел фильм о Джоне Вике. Он там просто расстреливал всех. Я подумал: «Чувак, это буду я в ближайшие пару лет».

Запомните мои слова: в следующем году я стану лицом бокса по всему миру. Спенс и Канело – это те имена, за которыми я гонюсь.

У нас есть определённые идеи по поводу следующего соперника, но пока ничего не буду говорить. Это может быть Мендоса, а может и любой другой. Увидим.

Раньше я гонялся за поясами, но сейчас меня интересуют большие имена. Я бьюсь ради уважения. Титулы для меня ничего не значат. Они – просто маленький приз, который можно носить на талии», — приводит слова Цзю FOX Sports.

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