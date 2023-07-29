Алекс Перейра: бой против Блаховича – самый большой вызов в полутяжёлом дивизионе

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра рассказал, кого считает самым сложным соперником в полутяжёлом дивизионе.

«Наибольший вызов в полутяжёлом весе – думаю, что это Ян Блахович. Если я выиграю это сражение, то кому-то будет трудно победить меня. Вы понимаете? Люди постоянно говорят: «Он не умеет бороться. Он не греплер».

Блахович – сильный соперник. Он был чемпионом. Вот и всё. Если я одержу победу в бою с ним, то путь будет чист.

Очевидно, что каждый бой будет трудным, но такого сложного соперника больше не будет. Так что это самый большой вызов», — приводит слова Перейры MMA News.

В ночь с 29 на 30 июля в Солт-Лейк-Сити пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 291, в соглавном событии которого сойдутся бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе, польский боец Ян Блахович и экс-обладатель пояса в среднем дивизионе Алекс Перейра.