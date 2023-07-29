Алекс Перейра: бой против Блаховича – самый большой вызов в полутяжёлом дивизионе

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра рассказал, кого считает самым сложным соперником в полутяжёлом дивизионе.
«Наибольший вызов в полутяжёлом весе – думаю, что это Ян Блахович. Если я выиграю это сражение, то кому-то будет трудно победить меня. Вы понимаете? Люди постоянно говорят: «Он не умеет бороться. Он не греплер».
Блахович – сильный соперник. Он был чемпионом. Вот и всё. Если я одержу победу в бою с ним, то путь будет чист.
Очевидно, что каждый бой будет трудным, но такого сложного соперника больше не будет. Так что это самый большой вызов», — приводит слова Перейры MMA News.
В ночь с 29 на 30 июля в Солт-Лейк-Сити пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 291, в соглавном событии которого сойдутся бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе, польский боец Ян Блахович и экс-обладатель пояса в среднем дивизионе Алекс Перейра.
- 29 июля 2023
-
07:30
-
07:07
-
06:10
-
05:59
-
04:51
-
00:57
-
00:20
- 28 июля 2023
-
23:18
-
22:39
-
22:30
-
20:39
-
20:18
-
18:45
-
18:36
-
18:25
-
17:57
-
17:28
-
16:45
-
16:38
-
16:08
-
15:45
-
14:29
-
14:28
-
13:57
-
12:59
-
12:57
-
12:17
-
12:00
-
11:39
-
11:11
-
10:53
-
10:15
-
09:42
-
09:30
-
09:21