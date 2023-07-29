Аспиналл: не думаю, что у Фьюри остались другие варианты, кроме боя с Нганну

Британский боец смешанных единоборств, пятый номер рейтинга тяжёлого веса UFC Том Аспиналл прокомментировал решение чемпиона WBC Тайсона Фьюри провести бой с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
«Как фанат я хотел увидеть бой Фьюри с Усиком, но на тот момент этот поединок был недоступен. Кажется, что все остальные боксеры в супертяжёлом весе были недоступны, поэтому я не думаю, что у Тайсона остались другие варианты, кроме боя с Нганну.
В этом поединке я тоже заинтересован, хочу его увидеть. Он интересен мне как фанату бокса и ММА, но в конце концов я хотел бы посмотреть бой Тайсона с Усиком», — приводит слова Аспиналла talkSPORT.
Аспиналл вернулся после травмы колена, из-за которой пропустил год, и выиграл техническим нокаутом у Марчина Тыбуры.
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