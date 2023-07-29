Один из поединков главного карда UFC 291 отменён менее чем за сутки до турнира

Один из поединков главного карда турнира UFC 291 между седьмым номером рейтинга UFC полусреднего веса Стивеном Томпсоном и бразильцем Мишелем Перейрой, который располагается на 15-м месте, отменён.

Мишель Перейра не смог сделать вес, превысив лимит весовой категории более чем на один килограмм. Стивен Томпсон в связи с этим принял решение не выходить на бой.

«Утром я сделал вес, как и перед абсолютно каждым поединком на протяжении своей 11-летней карьеры в UFC, а мой соперник — нет. Это не первый раз, когда мой оппонент проваливает взвешивание, и, учитывая подобный опыт прошлых лет, мы с командой решили, что будет неразумно оставлять бой в силе», — написал Томпсон на своей странице в социальных сетях.

В главном карде данный поединок заменит бой Деррика Льюиса с Маркосом Рожерио де Лимой, который изначально должен был пройти в предварительном карде.