Соннен: Джонс был согласен провести бой с Сергеем Павловичем

Бывший боец смешанных единоборств, ныне аналитик Чейл Соннен рассказал, что действующего чемпиона UFC Джона Джонса спрашивали о возможности боя с россиянином Сергеем Павловичем.

«Я расскажу вам кое-что из внутренней информации. В UFC не знали, получится ли у них уговорить Стипе Миочича, и Джонса спросили, будет ли он драться с Павловичем. Его спрашивали об этом за кулисами, и он сразу сказал: «Да». Это доказывает, что он никого не боится. Я не очень люблю Джона, но рассказываю эту историю. Когда говорят, что Джонс боится драться с кем-то — это ложь», — приводит слова Соннена MMAJunkie.

Поединок Джона Джонса со Стипе Миочичем пройдёт на турнире UFC 295 в ноябре. Для Джонса это первая защита титула в тяжёлом весе.