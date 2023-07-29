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Соннен: Джонс был согласен провести бой с Сергеем Павловичем

Соннен: Джонс был согласен провести бой с Сергеем Павловичем
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Бывший боец смешанных единоборств, ныне аналитик Чейл Соннен рассказал, что действующего чемпиона UFC Джона Джонса спрашивали о возможности боя с россиянином Сергеем Павловичем.

«Я расскажу вам кое-что из внутренней информации. В UFC не знали, получится ли у них уговорить Стипе Миочича, и Джонса спросили, будет ли он драться с Павловичем. Его спрашивали об этом за кулисами, и он сразу сказал: «Да». Это доказывает, что он никого не боится. Я не очень люблю Джона, но рассказываю эту историю. Когда говорят, что Джонс боится драться с кем-то — это ложь», — приводит слова Соннена MMAJunkie.

Поединок Джона Джонса со Стипе Миочичем пройдёт на турнире UFC 295 в ноябре. Для Джонса это первая защита титула в тяжёлом весе.

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