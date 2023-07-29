Резников сделал прогноз на возможный бой Шлеменко с Ермековым

Казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников поделился мнением об исходе потенциального поединка между чемпионом Naiza FC и Ural FC Дауреном Ермековым и Александром Шлеменко.

«Думаю, что у Даурена большие шансы, так как Александру Шлеменко уже 39 лет, и он уже на закате карьеры. Мы видим по его боям, что Александр Шлеменко — это уже не тот Александр. Думаю, у Даурена будут большие шансы, потому что он идёт сейчас на серии из побед и в хорошей форме. Я думаю, в их бою Даурен будет фаворитом», — приводит слова Резникова Legalbet.

Шлеменко провёл свой последний поединок с бывшим бойцом UFC Алексом Оливейрой. Бой прошёл на турнире Shlemenco Fighting Championship и завершился победой россиянина удушающим приёмом в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Ural FC планирует организовать поединок между Шлеменко и Ермековым.