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Алекс Перейра набрал 10 килограммов через 12 часов после взвешивания перед UFC 291

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра опубликовал новый пост в социальных сетях и показал подписчикам свой актуальный вес.

Вчера, 28 июля, Перейра успешно уложился в лимит полутяжёлой весовой категории, показав на официальном взвешивании вес 93,31 килограмма. Спустя 12 часов Алекс весил уже 103 килограмма.

Алекс Перейра набрал 10 килограмм через 12 часов после взвешивания:

Напомним, бой Перейры с Блаховичем станет соглавным событием турнира UFC 291, который пройдёт в Солт-Лейк-Сити в ночь на 30 июля по московскому времени.

Для Перейры это первый поединок в полутяжёлом весе. В мае он проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье и утратил титул чемпиона в среднем весе, после чего объявил о переходе в полутяжелый дивизион.