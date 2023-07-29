«Победа решением». Чендлер назвал победителя боя Порье — Гэтжи
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Американский боец смешанных единоборств, пятый номер рейтинга лёгкого веса UFC Майкл Чендлер сделал прогноз на поединок между Дастином Порье и Джастином Гэтжи.
«Я думаю, что мы увидим более спокойного Гэтжи, чем обычно. Прогноз? Гэтжи победит решением, а бой будет очень похож на его поединок с Фергюсоном. Мы все видели, как Джастин там прикончил Тони в конце боя. Не думаю, что он сможет досрочно победить Порье, но Гэтжи выиграет с запасом», — сказал Чендлер в видео на своём YouTube-канале.
Бой Порье с Гэтжи возглавит турнир UFC 291, который пройдёт в ночь на 30 июля.
Напомним, Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тот бой завершился победой Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.
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