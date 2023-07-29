Ян Блахович — Алекс Перейра: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь на 30 июля мск в Солт-Лейк-Сити пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 291, в соглавном событии которого сойдутся экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе, поляк Ян Блахович и бывший обладатель титула в средней весовой категории Алекс Перейра.
Посмотреть турнир можно будет на платформе UFC Fight Pass. Трансляции боёв также будут на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». В связи с тем, что один из боёв сорвался, время начала турнира изменилось. Поединки предварительного карда начнутся в 2:00 мск, а основного карда — в 5:00. Бой Перейры с Блаховичем начнётся не ранее 6:30 мск. «Чемпионат» также будет освещать ход турнира и проведёт текстовую трансляцию.
Стоит отметить, что для Алекса Перейры бой с Блаховичем станет первым в полутяжёлом весе.
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