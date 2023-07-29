Боб Арум: Нганну бьёт так, как никто из тех, кого мы раньше видели

Известный промоутер Боб Арум поделился ожиданиями от предстоящего поединка между бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и непобеждённым британским боксёром, действующим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри.
«Этот парень бьёт так, как никто из тех, кого мы видели раньше. Он выиграл нокаутом все свои бои в UFC. Так что Нганну — серьёзный боец. Его бой с Тайсоном Фьюри — битва великанов. Думаю, нас ждёт потрясающее зрелище и Тайсону придётся непросто», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.
Поединок Фьюри с Нганну пройдёт по правилам бокса 28 октября в Саудовской Аравии. В бою будет десять раундов, а его результат пойдёт в профессиональный рекорд бойцов. При этом титул чемпиона мира по версии WBC, которым обладает Фьюри, на кону стоять не будет.
Для Нганну это первый бой в профессиональном боксе.
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