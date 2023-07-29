Блахович: хочу доказать миру, что я лучше Перейры в ударке

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович высказался о предстоящем поединке с бразильцем Алексом Перейрой.

«Я буду готов ко всему, что он запланировал. Не забываю о борьбе. Возможно, мне и придётся к ней прибегнуть, но я в первую очередь хочу проверить свою ударную технику. Я уверен, мне под силу нокаутировать Алекса. Хочу доказать всему миру, что я лучше Перейры в стойке и что я лучше него как боец», — приводит слова Блаховича MMA Fighting.

Поединок Блаховича с Перейрой станет соглавным событием турнира UFC 291, который пройдёт в ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити. Для Перейры это первый бой с полутяжёлом весе.

У Блаховича в профессиональной карьере 29 побед, девять поражений и одна ничья. В активе Перейры семь побед при двух поражениях в ММА.