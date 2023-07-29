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Майк Тайсон назвал лучшего действующего боксёра планеты

Майк Тайсон назвал лучшего действующего боксёра планеты
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон назвал, по его мнению, лучшего действующего боксёра планеты. Им оказался новоявленный чемпион мира в четырёх весовых категориях японец Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO).

«Кто является лучшим бойцом мира? Я считаю, что это японец», – сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Наое Иноуэ 30 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем дивизионе (до 49 кг). Впоследствии Иноуэ стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) и абсолютным чемпионом в легчайшем весе (до 53,5 кг).

25 июля 2023 года японский боксёр досрочно остановил американца Стивена Фултона и покорил четвёртый дивизион – второй легчайший вес (до 55,3 кг).

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