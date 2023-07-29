«Нокаут в шестом раунде». Джермелл Чарло дал прогноз на бой Кроуфорда и Спенса

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг) между непобеждёнными соотечественниками Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.
«Эррол – мой чувак, и я готов поставить $ 25 тысяч. Я не люблю говорить о ставках, но я поставлю $ 25 тысяч для удовольствия, удовольствия от вечера в Вегасе. Эррол тренировался слишком тяжело, чтобы проиграть. Он лучший в полусреднем весе прямо сейчас, и никто не сравнится с ним. Нокаут в шестом раунде», – сказал Чарло в интервью YouTube-каналу 210BoxingTv.
Эрролу Спенсу 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и в мае 2017-го впервые стал чемпионом мира, а затем дважды объединил титулы, победив соотечественника Шона Портера и кубинца Йордениса Угаса.
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