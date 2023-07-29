Коста объяснил свой отказ от боя с Алискеровым на UFC 291
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста объяснил свой отказ от поединка с россиянином Икрамом Алискеровым на турнире UFC 291, который пройдёт на этих выходных в Солт-Лейк-Сити (США).
«Это всё часть переговоров. В какой-то момент переговоры [с UFC] шли очень тяжело. Когда они начали говорить об Икраме, вероятность того, что ничего не будет, составляла 99%. Это было похоже на предложение без альтернатив.
Я считаю, что важен для UFC. Меня нисколько не расстраивает произошедшее. UFC – это компания, и это то, чем она занимается. У меня нет проблем с этим», – сказал Коста в подкасте The MMA Hour.
Напомним, 21 октября на турнире UFC 294 Коста сразится с непобеждённым шведом Хамзатом Чимаевым.
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