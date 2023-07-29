Комментатор UFC Аник объяснил, почему Стрикленд заслуживает боя с Адесаньей

Комментатор UFC Джон Аник высказался о потенциальном титульном поединке в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и американцем Шоном Стриклендом.

«Дю Плесси вывел себя на позицию, где он может бороться за титул. Он победил Роберта Уиттакера за десять минут и заслужил свой шанс. И мне кажется, что он поступает правильно, не форсируя события. Если вы собираетесь драться с Исраэлем Адесаньей, то должны быть уверены в тренировках. Вам нужна соответствующая подготовка.

Шон Стрикленд является парнем, который, как мне кажется, заслуживает шанса побороться за чемпионство. Он согласился ради промоушена на бои с Алексом Перейрой и Нассрудином Имавовым», – сказал Аник в интервью YouTube-каналу The Schmo.