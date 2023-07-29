Коста заявил, что Анкалаев и Блахович отказались от поединка с ним

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста заявил, что был готов выступить в полутяжёлом весе (до 93 кг), чтобы не простаивать до конца года.
По словам бразильца, он согласился на предложение UFC сразиться с россиянином Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем, однако их команды ответили отказом.
«Я считал, что не должен ждать Чимаева до октября. Я просил у UFC бой. Мне говорили, что других свободных бойцов нет. Но были Стрикленд и Каннонье, однако мне сказали, что на них другие планы.
Затем мне предложили Блаховича в полутяжёлом весе в мае, и я согласился, но Блахович не тренировался, у него был отпуск. Затем UFC спросили Анкалаева, и он ответил, что также не тренируется и не успеет подготовиться за две недели», – сказал Коста в подкасте The MMА Hour.
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