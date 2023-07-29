«Серьёзный кипиш был». Хасбик заявил о коллективном нападении, показав синяк

Российский блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, заявил, что на него было совершено коллективное нападение.

«Салам алейкум. Вчера очень серьёзный кипиш был. Видите? Толпой хотели меня избить. Один удар пропустил, не подготовился, защиту не сделал. Я одному двоечку дал, он сразу вырубился и упал. Остальные испугались и соскочили. Будем разбираться, до свадьбы заживёт», – сказал блогер в социальных сетях.

21-летний Хасбулла Магомедов уже нескольких лет пользуется популярностью в мире смешанных единоборств. В октябре 2022 года стало известно, что российский блогер подписал пятилетнее соглашение с престижнейшим промоушеном мира, подразумевающее посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие.

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