Белал Мухаммад: любой из топ-5 полусреднего веса UFC побьёт Ковингтона

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад высказался об ожидаемом титульном поединке между британцем Леоном Эдвардсом (21-3) и соотечественником Колби Ковингтоном (17-3).

«Я поставлю на Леона. Я не считаю Колби претендентом номер один, он не заслуживает этого боя. Он не настолько хорош. Я считаю, что Леон пройдёт его.

Не думаю, что Колби настолько хорош, чтобы конкурировать с кем-либо из топ-5 дивизиона. Я считаю, что любой из первой пятёрки победит его», – сказал Мухаммад в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в марте 2022 года, Ковингтон победил единогласным судейским решением звёздного соотечественника Хорхе Масвидаля.