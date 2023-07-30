Белал Мухаммад: любой из топ-5 полусреднего веса UFC побьёт Ковингтона
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Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад высказался об ожидаемом титульном поединке между британцем Леоном Эдвардсом (21-3) и соотечественником Колби Ковингтоном (17-3).
«Я поставлю на Леона. Я не считаю Колби претендентом номер один, он не заслуживает этого боя. Он не настолько хорош. Я считаю, что Леон пройдёт его.
Не думаю, что Колби настолько хорош, чтобы конкурировать с кем-либо из топ-5 дивизиона. Я считаю, что любой из первой пятёрки победит его», – сказал Мухаммад в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в марте 2022 года, Ковингтон победил единогласным судейским решением звёздного соотечественника Хорхе Масвидаля.
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