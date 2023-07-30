Белал Мухаммад оценил шансы Стрикленда в бою с Адесаньей
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Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад высказался о потенциальном титульном поединке в среднем дивизионе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и соотечественником Шоном Стриклендом.
«Во-первых, нужно похвалить Исраэля за желание каждый раз встречаться с лучшими. Он не выжидает и не выбирает соперников. Таков настоящий чемпион.
Я считаю, что Адесанья деклассирует Стрикленда. Его навыки в стойке намного лучше. Стрикленд будет активен в первом раунде, но Исраэль способен поддерживать высокий темп на протяжении пяти раундов», – сказал Мухаммад в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.
В своём последнем бою в июне Стрикленд досрочно остановил в первом раунде немца Абусупьяна Магомедова.
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