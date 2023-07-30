IBA объявила о проведении Лиги чемпионов и Глобального боксёрского кубка

Международная боксерская ассоциация (IBA) заявила о проведении двух новых соревнований в 2024 году — Глобального боксёрского кубка и Лиги чемпионов, сообщает Insidethegames. К участию в них будут допущены и спортсмены из стран, чьи федерации покинули IBA.

Лига чемпионов запущена с целью предоставить больше возможностей элитным боксерам и развивать спорт на клубном уровне. Ожидается, что в турнире, который продлится 10 месяцев и закончится в ноябре 2024 года, примут участие 32 команды с пяти континентов.

Глобальный боксёрский кубок также будет командным соревнованием. Ожидается, что в турнирах будут разыгрываться значительные призовые.

Чуть более месяца назад IBA лишилась признания МОК из-за того, что не смогла решить проблемы с финансами, управлением и доверием к своим соревнованиям. Национальные федерации Новой Зеландии, Швейцарии, США и Аргентины официально вышли из IBA.