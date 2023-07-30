Кевин Холланд победил Майкла Кьезу удушающим приёмом в первом раунде

В Солт-Лейк-Сити (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 291. В главном карде американский боец Кевин Холланд, встретился с соотечественником, Майклом Кьезой. Бой продлился один раунд и завершился победой Холланда удушающим приёмом в первом раунде.
Напомним, в предыдущем поединке в декабре прошлого года Холланд проиграл Стивену Томпсону техническим нокаутом. Боец не вышел на пятый раунд, так как из-за травмы руки не мог продолжать драться. Позже выяснилось, что у Холланда сломаны три пястных кости правой кисти и ему необходимо перенести операцию. В его активе теперь 25 побед и 9 поражений. У Кьезы 18 побед и 7 поражений.
Главным поединком вечера станет бой американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тогда победу одержал Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.
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