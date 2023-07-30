Эдди Хирн: не думаю, что Дюбуа возьмет хотя бы раунд в поединке с Усиком

Промоутер Эдди Хирн поделился прогнозом на бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).
«Дюбуа имеет огромное преимущество в габаритах, как и Энтони Джошуа, и вы должны с этим считаться. Он очень мощный панчер, но меня беспокоят несколько моментов.
Я анализирую это сражение не как хейтер или промоутер-конкурент, но мне интересно, как он сможет подготовиться к этому поединку психологически, как он ментально справится с этим моментом, с возможностью встретиться с Александром Усиком?
Я видел, как Джо Джойс перебоксировал Дюбуа и сломал его психологически в бою. Это невероятно беспокоит, когда ты сражаешься с Усиком. Каждый боец, сражавшийся с Александром, говорил о том, как он изматывает тебя психологически путем своей работы ног, активности и подвижности.
Я не думаю, что Дюбуа примет хотя бы раунд, но может ли он выиграть этот бой? Да, у него есть мощь, чтобы выигрывать поединки. Я надеюсь, что он это сделает, но это сложная задача», – приводит слова Хирна Boxing Social.
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