Тони Фергюсон удушающим приёмом уступил Бобби Грину на UFC 291

В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) проходит турнир UFC 291. В одном из поединков в лёгком весе Тони Фергюсон встретился с Бобби Грином. Бой продлился три раунда и завершился победой Грина удушающим приёмом.

Теперь Тони идёт на серии из шести поражений. В последнем поединке в сентябре прошлого года он проиграл Нейту Диазу удушающим приёмом. Всего в активе Фергюсона 25 побед и девять поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Ранее Тони заявлял, что намерен провести ещё пять поединков и выиграть чемпионский пояс, и только после этого завершить карьеру.

У Бобби Грина 30 побед, 14 поражений и 1 ничья.

Главным поединком вечера станет бой американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи.