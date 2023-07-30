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Тони Фергюсон удушающим приёмом уступил Бобби Грину на UFC 291

Тони Фергюсон удушающим приёмом уступил Бобби Грину на UFC 291
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В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) проходит турнир UFC 291. В одном из поединков в лёгком весе Тони Фергюсон встретился с Бобби Грином. Бой продлился три раунда и завершился победой Грина удушающим приёмом.

Теперь Тони идёт на серии из шести поражений. В последнем поединке в сентябре прошлого года он проиграл Нейту Диазу удушающим приёмом. Всего в активе Фергюсона 25 побед и девять поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Ранее Тони заявлял, что намерен провести ещё пять поединков и выиграть чемпионский пояс, и только после этого завершить карьеру.

У Бобби Грина 30 побед, 14 поражений и 1 ничья.

Главным поединком вечера станет бой американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи.

UFC 2023. UFC 291, Солт-Лейк-Сити, США
Тони Фергюсон - Бобби Грин (W)
30 июля 2023, воскресенье. 05:30 МСК
Окончено
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