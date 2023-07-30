Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Super Rizin 2. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Деррик Льюс нокаутировал Рожерио де Лиму на первых секундах боя

Деррик Льюс нокаутировал Рожерио де Лиму на первых секундах боя
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) проходит турнир UFC 291. В рамках главного карда американец Деррик Льюис встретился с бразильцев Маркосом Рожерио де Лима. Бой продлился всего несколько секунд и завершился победой Льюиса нокаутом.

В активе Деррика Льюса теперь 27 побед и 11 поражений. В своём последнем поединке он уступил Сергею Спиваку удушающим приёмом.

У Маркоса Рожерио де Лимы 21 победа, 10 поражений и один поединок бразилец завершил вничью.

Ранее в рамках турнира UFC 291 россиянин Роман Копылов одержал победу над бразильцем Клаудио Рибейро во втором раунде.

Напомним, главным поединком вечера станет бой американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тогда победу одержал Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.

UFC 2023. UFC 291, Солт-Лейк-Сити, США
Деррик Льюис (W) - Маркос Рожерио де Лима
30 июля 2023, воскресенье. 06:10 МСК
Окончено
TKO
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023