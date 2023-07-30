Деррик Льюс нокаутировал Рожерио де Лиму на первых секундах боя

В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) проходит турнир UFC 291. В рамках главного карда американец Деррик Льюис встретился с бразильцев Маркосом Рожерио де Лима. Бой продлился всего несколько секунд и завершился победой Льюиса нокаутом.
В активе Деррика Льюса теперь 27 побед и 11 поражений. В своём последнем поединке он уступил Сергею Спиваку удушающим приёмом.
У Маркоса Рожерио де Лимы 21 победа, 10 поражений и один поединок бразилец завершил вничью.
Ранее в рамках турнира UFC 291 россиянин Роман Копылов одержал победу над бразильцем Клаудио Рибейро во втором раунде.
Напомним, главным поединком вечера станет бой американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тогда победу одержал Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.
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