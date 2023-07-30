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Деррик Льюс снял с себя шорты после досрочной победы над Рожерио де Лимой

Деррик Льюс снял с себя шорты после досрочной победы над Рожерио де Лимой
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В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) проходит турнир UFC 291. В рамках главного карда американец Деррик Льюис встретился с бразильцев Маркосом Рожерио де Лима. Бой продлился всего несколько секунд и завершился победой Льюиса нокаутом.

После окончания поединка Деррик Льюс стоя в центре октагона снял с себя шорты.

В активе Деррика Льюса теперь 27 побед и 11 поражений. В своём последнем поединке он уступил Сергею Спиваку удушающим приёмом.

У Маркоса Рожерио де Лимы 21 победа, 10 поражений и один поединок бразилец завершил вничью.

В рамках согласного боя Ян Блахович встретится с Алексом Перейрой. Это поединок представителей полутяжёлого веса.

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