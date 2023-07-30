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Алекс Перейра раздельным решением победил Яна Блаховича на UFC 291

Алекс Перейра раздельным решением победил Яна Блаховича на UFC 291
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В ночь на 30 июля мск в Солт-Лейк-Сити проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 291, в соглавном событии которого сошлись экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе, поляк Ян Блахович и бывший обладатель титула в средней весовой категории Алекс Перейра.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Перейры раздельным решением судей.

У Блаховича в профессиональной карьере 29 побед, десять поражений и одна ничья. В активе Перейры восемь побед при двух поражениях в ММА.

Главным поединком вечера станет бой американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тогда победу одержал Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Ранее российский боец Роман Копылов, встретился с бразильцем Клаудио Рибейро. Победу в бою нокаутом одержал Копылов, проведя мощный удар в голову ногой. Копылов одержал 11-ю победу в смешанных единоборствах.

UFC 2023. UFC 291, Солт-Лейк-Сити, США
Ян Блахович - Алекс Перейра (W)
30 июля 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Окончено
SD
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