Алекс Перейра раздельным решением победил Яна Блаховича на UFC 291

В ночь на 30 июля мск в Солт-Лейк-Сити проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 291, в соглавном событии которого сошлись экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе, поляк Ян Блахович и бывший обладатель титула в средней весовой категории Алекс Перейра.
Бой продлился все три раунда и завершился победой Перейры раздельным решением судей.
У Блаховича в профессиональной карьере 29 побед, десять поражений и одна ничья. В активе Перейры восемь побед при двух поражениях в ММА.
Главным поединком вечера станет бой американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тогда победу одержал Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.
Ранее российский боец Роман Копылов, встретился с бразильцем Клаудио Рибейро. Победу в бою нокаутом одержал Копылов, проведя мощный удар в голову ногой. Копылов одержал 11-ю победу в смешанных единоборствах.
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