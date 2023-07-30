Появились судейские записки боя Перейра — Блахович

В ночь на 30 июля мск в Солт-Лейк-Сити проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 291, в соглавном событии которого сошлись экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе, поляк Ян Блахович и бывший обладатель титула в средней весовой категории Алекс Перейра. Бой продлился все три раунда и завершился победой Перейры раздельным решением судей.

По ожиданиям многих, судьи должны были отдать победу Блаховичу, однако победил в итоге Перейра. После окончания поединка появились судейские записки боя. Все трое судей первый раунд отдали поляку, второй раунд единогласно ушёл к Перейре, в третьем раунде двое рефери отдали победу бразильцу.

Главным поединком вечера стал бой американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи, победу в котором одержал Гэтжи нокаутом.