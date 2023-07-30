Результаты турнира UFC 291 с главным боем Порье — Гэтжи

В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) состоялся турнир UFC 291. В главном бою сошлись Дастин Порье и Джастин Гэтжи. Победу нокаутом во втором раунде одержал Гэтжи.

Чемпионат предлагает ознакомиться с полными результатами турнира.

Джастин Гэтжи победил Дастина Порье нокаутом (Раунд 2).

Алекс Перейра победил Яна Блаховича раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Деррик Льюис победил Маркоса Рожерио Де Лиму техническим нокаутом (Раунд 1)

Бобби Грин победил Тони Фергюсона удушающим приёмом (Раунд 3).

Кевин Холланд победил Майкла Кьезу удушающим приёмом (Раунд 1).

Габриэль Бонфим победил Тревина Джайлса удушающим приёмом (Раунд 1).

Си-Джей Вергара победил Винисиуса Сальвадора единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Роман Копылов победил Клаудио Рибейро нокаутом (Раунд 2).

Джейк Мэттьюс победил Дарриуса Флауэрса удушающим приёмом (Раунд 2)

Урош Медич победил Мэттью Семельсбергера техническим нокаутом (Раунд 3).

Миранда Маверик победила Присцилу Кашоэйру болевым приёмом на руку (Раунд 3).