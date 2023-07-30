Видео нокаута в бою Дастин Порье — Джастин Гэтжи

В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) состоялся турнир UFC 291. В главном бою сошлись Дастин Порье и Джастин Гэтжи. На кону стоял пояс BMF. Изначально ходили слухи, что бой будет носить статус претендентского, но Ислам Махачев уже узнал имя следующего соперника – им стал Чарльз Оливейра.

Поединок закончился победой Гэтжи нокаутом во втором раунде. Решающим ударом Джастина был хай-кик.

ВИДЕО нокаута.

После сегодняшнего боя в активе Порье 29 побед и 8 поражений, а у Гэтжи 25 побед и четыре поражения. Напомним, Порье и Гэтжи уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тот бой завершился победой Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде.

В соглавном бою вечера Алекс Перейра раздельным решением победил Яна Блаховича.