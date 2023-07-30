Опрос: Теренс Кроуфорд — величайший боксёр современности?

Американец Теренс Кроуфорд, перед боксёрским вечером от TBC являвшийся действующим обладатель титула WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг), победил соотечественника Эррола Спенса, владеющего титулами WBC, WBA (Super) и IBF. Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в девятом раунде.

«Чемпионат» предлагает своим читателям ответить на вопрос. Можно ли считать Теренса Кроуфорда величайшим боксёром современности?

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO в полусреднем весе против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.