Гэтжи: хочу драться за титул и доказать, что я лучший в мире
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Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи рассказал о своих планах после победы над Дастином Порье.
«Вы все знаете, что я хочу драться за титул. Махачев и Оливейра будут биться в октябре. Я хочу драться с победителем. Хочу доказать, что я лучший в мире. Вы получите от меня максимальную самоотдачу. Как я уже говорил, удача и шанс – тоже факторы, но я готов идти на этот риск хоть каждый день», — сказал Гэтжи.
В главном событии турнира UFC 291 Гэтжи нокаутировал Порье ударом ногой в голову и завоевал пояс BMF.
Напомним, поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой за чемпионский титул в лёгкой весовой категории пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
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