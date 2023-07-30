Гэтжи: хочу драться за титул и доказать, что я лучший в мире

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи рассказал о своих планах после победы над Дастином Порье.

«Вы все знаете, что я хочу драться за титул. Махачев и Оливейра будут биться в октябре. Я хочу драться с победителем. Хочу доказать, что я лучший в мире. Вы получите от меня максимальную самоотдачу. Как я уже говорил, удача и шанс – тоже факторы, но я готов идти на этот риск хоть каждый день», — сказал Гэтжи.

В главном событии турнира UFC 291 Гэтжи нокаутировал Порье ударом ногой в голову и завоевал пояс BMF.

Напомним, поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой за чемпионский титул в лёгкой весовой категории пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.