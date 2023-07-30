«К чёрту Чендлера». Макгрегор вызвал Гэтжи на бой

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к новому обладателю пояса BMF Джастину Гэтжи, предложив ему провести очный поединок.

«Джастин, я дам тебе пощёчину. Я — настоящий BMF. Он может драться за какие-то гроши, если ему так хочется, но мне нужны деньги, и я здесь командую. К чёрту Чендлера. Если ты хочешь этого боя, то требуй его», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Минувшей ночью Джастин Гэтжи выиграл нокаутом у Дастина Порье в рамках главного события турнира UFC 291 и стал обладателем пояса BMF.

Конор Макгрегор не выходил в октагон больше двух лет. В июле 2021 года он проиграл техническим нокаутом как раз Порье. Сообщалось, что первый бой после возвращения Конор проведёт с Майклом Чендлером.