Гэтжи: Конор шесть раз отказался от боя со мной, и я не хочу драться с читером

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи заявил, что не намерен принимать вызов бывшего обладателя пояса в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Конор шесть раз отказывался от боя со мной. Как правило, чтобы получить поединок с ним, нужно идти на [серии] поражений. Приятно ли мне, что он упоминает меня? Не знаю, мне всё равно. Мне нравятся большие бои, и это, конечно, звучит привлекательно — но я не стану драться с тем, кто на стероидах. Я сам в жизни не принимал стероиды и никогда не буду. Ладно, после того, как завершу карьеру, могу принять что-то. Но [пока что] я никогда не принимал их и не хочу драться с читером», — заявил Гэтжи на пресс-конференции.

В ночь на 30 июля мск на турнире UFC 291 Гэтжи нокаутировал Порье и завоевал пояс BMF.