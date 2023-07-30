Гэтжи: Конор шесть раз отказался от боя со мной, и я не хочу драться с читером

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи заявил, что не намерен принимать вызов бывшего обладателя пояса в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
«Конор шесть раз отказывался от боя со мной. Как правило, чтобы получить поединок с ним, нужно идти на [серии] поражений. Приятно ли мне, что он упоминает меня? Не знаю, мне всё равно. Мне нравятся большие бои, и это, конечно, звучит привлекательно — но я не стану драться с тем, кто на стероидах. Я сам в жизни не принимал стероиды и никогда не буду. Ладно, после того, как завершу карьеру, могу принять что-то. Но [пока что] я никогда не принимал их и не хочу драться с читером», — заявил Гэтжи на пресс-конференции.
В ночь на 30 июля мск на турнире UFC 291 Гэтжи нокаутировал Порье и завоевал пояс BMF.
- 30 июля 2023
-
10:17
-
09:55
-
09:48
-
09:41
-
09:33
-
09:30
-
09:25
-
09:14
-
09:07
-
08:49
-
08:36
-
08:30
-
08:00
-
07:44
-
07:27
-
07:26
-
07:19
-
07:09
-
07:00
-
06:40
-
06:22
-
06:18
-
06:03
-
05:58
-
05:46
-
04:47
-
04:26
-
04:16
-
04:07
-
03:59
-
00:45
-
00:19
-
00:07
- 29 июля 2023
-
23:32
-
23:01