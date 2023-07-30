«Просто пописай в баночку». Чендлер высказался о желании Макгрегора подраться с Гэтжи

Американский боец смешанных единоборств, пятый номер рейтинга лёгкого веса UFC Майкл Чендлер ответил бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору, который ранее бросил вызов Джастину Гэтжи.
В ночь на 30 июля Гэтжи нокаутировал Дастина Порье и завоевал пояс BMF. Позже Макгрегор отреагировал на это, предложив Джастину провести бой.
«Просто пописай в баночку, Конор. Это не так сложно», — написал Чендлер на своей странице в социальных сетях, намекнув, что Макгрегор до сих пор не вернулся в пул бойцов USADA и не сдаёт допинг-тесты.
Напомним, Чендлер и Макгрегор являются тренерами в 31-м сезоне шоу The Ultimate Fighter. Ожидалась, что они проведут очный бой в этом году, но на данный момент нет никакой информации о предполагаемой дате поединка. Более того, Макгрегор собирается вернуться в октагон только в 2024 году.
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