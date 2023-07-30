Гэтжи: сам удивился от своего хай-кика, можете называть это удачей

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи признался, что не тренировал хай-кик, которым нокаутировал Дастина Порье.

«Ни разу за лагерь не выбрасывал этот хай-кик. Тренера говорили, чтобы сохранял спокойствие. Это сумасшествие, я сам очень сильно удивился от этого удара. В бою с Физиевым я один раз попробовал хай-кик и подумал: «Окей, неплохо». И когда Дастин хорошо попал по мне левой я понял, что он хочет контратаковать. Так что я подумал, что можно выманить его. Я два раза выбрасывал этот удар в первом раунде, но в этот раз он хорошо вылетел. Можете называть это удачей, я не против», — сказал Гэтжи после боя.

Поединок Порье с Гэтжи возглавлял турнир UFC 291. Гэтжи отправил соперника в нокаут во втором раунде и завоевал пояс BMF.