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Василевский отреагировал на победу Гэтжи над Порье

Василевский отреагировал на победу Гэтжи над Порье
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал победу Джастина Гэтжи над Дастином Порье.

Поединок состоялся на турнире UFC 291 и завершился победой Гэтжи нокаутом во втором раунде.

«Честно, не ожидал. Мне казалось, что там будет рубка очень жёсткая, кость в кость. Оба бойца хорошо друг друга знают. Первый поединок был очень жёсткий. Никто не ожидал. Возможно, сам Гэтжи не ожидал, что это будет так точно и мощно. Я не думаю, что это лаки-панч. Но доля везения была на стороне Гэтжи в эту ночь всё-таки. Наверное, так должно было случиться. Больше усилий приложил, больше хотел этого. И удача была благосклонна к нему, это вылилось в крутой нокаут», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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