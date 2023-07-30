Василевский оценил шансы Гэтжи в потенциальном бою с Махачевым

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский оценил шансы Джастина Гэтжи на победу в потенциальном поединке с Исламом Махачевым.
«Наверное, у многих сейчас эйфория — даже у специалистов MMA шансы Гэтжи выросли. Но если взять и убрать какие-то эмоции после победы, то, наверное, шансов нет. Вряд ли у него получится сделать какой-то лаки-панч. Ислам действует очень аккуратно и осторожно. Опять же, с Гэтжи дрался Хабиб. Ислам готовился к этому бою вместе с ним, знает тонкости ведения поединка с Гэтжи. Он выходил с Хабибом. То есть Ислам ментально уже победил, а Гэтжи проиграл команде Хабиба. Это, конечно, всё рассуждения, всё может сложиться иначе. Но я думаю, что 70 на 30 в пользу Махачева. Какой-то шанс есть, но он очень сумрачный. Ударка, борьба и функционалка Ислама более выигрышны», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
- 30 июля 2023
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