Порье объяснил своё поражение от Гэтжи и оценил вероятность проведения реванша
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Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье объяснил, в чём допустил ошибку в бою с Джастином Гэтжи и ответил на вопрос о вероятном реванше.
«Я почувствовал, что пробил его в самом начале, но не стал спешить, подумав, что у нас впереди ещё пять раундов. Я решил, что если смог сделать это в первом раунде, смогу сделать и позже. Мне показалось это умным ветеранским ходом. Возможно, я ошибся. Реванш? У нас счет 1-1 и мы по разу нокаутировали друг друга. Увидим, как всё сложится», — сказал Порье на пресс-конференции.
Поединок состоялся в рамках турнира UFC 291 в ночь на 30 июля. Гэтжи отправил Порье в нокаут хай-киком во втором раунде и завоевал пояс BMF.
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