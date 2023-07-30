Боец АСА Раисов: Порье уже потерял мотивацию, а Гэтжи начал драться грамотнее
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Боец лиги АСА Юсуф Раисов прокомментировал победу Джастина Гэтжи над Дастином Порье на турнире UFC 291.
Гэтжи нокаутировал Порье во втором раунде и стал обладателем пояса BMF.
«Гэтжи начал драться грамотнее, никто от него этого не ожидал. И, думаю, Порье уже потерял мотивацию. Когда у тебя нет мотивации стать лучшим, ты можешь тренироваться как раньше, всё делать, как раньше, но когда выходишь на бой — ты более расслаблен, и нет того настроя и агрессии», — сказал Раисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Стоит отметить, что это был второй поединок между Порье и Гэтжи. В 2018 году бойцы уже встречались в октагоне, и тогда Порье одержал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде.
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