Резников высказался о предстоящем дебюте Асу Алмабаева в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников, выступающий в лиге АСА, поделился ожиданиями от предстоящего дебюта своего соотечественника Асу Алмабаева в UFC.
«Я не знаю соперника, но знаю Асу — он одарённый парень, пахарь. И у него вообще, я думаю, есть шансы зарекомендовать себя, показать в UFC хорошие результаты», — приводит слова Резникова Legalbet.
Алмабаев дебютирует в UFC в следующие выходные, 5 августа. На очередном турнире в Нэшвилле боец из Казахстана проведёт бой с американцем Оде Осборном.
Асу Алмабаев провёл 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед и потерпел два поражения.
Для Осборна бой с Алмабаевым станет восьмым в UFC. Сейчас у него четыре победы и три поражения в промоушене.
- 30 июля 2023
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