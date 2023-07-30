Резников высказался о предстоящем дебюте Асу Алмабаева в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников, выступающий в лиге АСА, поделился ожиданиями от предстоящего дебюта своего соотечественника Асу Алмабаева в UFC.

«Я не знаю соперника, но знаю Асу — он одарённый парень, пахарь. И у него вообще, я думаю, есть шансы зарекомендовать себя, показать в UFC хорошие результаты», — приводит слова Резникова Legalbet.

Алмабаев дебютирует в UFC в следующие выходные, 5 августа. На очередном турнире в Нэшвилле боец из Казахстана проведёт бой с американцем Оде Осборном.

Асу Алмабаев провёл 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед и потерпел два поражения.

Для Осборна бой с Алмабаевым станет восьмым в UFC. Сейчас у него четыре победы и три поражения в промоушене.